Ranking feminino sem alterações Na lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA (Associação das Tenistas Profissionais) não há nenhuma alteração entre as 20 primeiras colocadas do ranking mundial. A liderança continua nas mãos das irmãs Williams. A primeira posição está com Serena, enquanto que Venus aparece em segundo. A melhor brasileira na classificação é Carla Tiene, que ocupa apenas o 258º lugar. Confira a lista das 10 primeiras colocados do ranking: 1º Serena Williams (EUA) - 5.742 pontos 2º Venus Williams (EUA) - 4.917 3º Jennifer Capriati (EUA) - 3.947 4º Monica Seles (EUA) - 3.906 5º Kim Clijsters (Bélgica) - 3.077 6º Jelena Dokic (Iugoslávia) - 3.076 7º Justine Henin (Bélgica) - 3.005 8º Martina Hingis (Suíça) - 2.814 9º Lindsay Davenport (EUA) - 2.637 10º Amelie Mauresmo (França) - 2.285