Ranking feminino sem grande alteração Como a maioria das tenistas já está se preparando para a disputa do Torneio de Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, não houve grandes alterações no ranking feminino nesta semana, divulgado hoje pela WTA. Entre as 10 primeiras colocadas, nada mudou. As líderes continuam sendo as irmãs Williams: Venus está na frente, com 5.205 pontos, enquanto Serena está em 2º lugar, com 4.926. Nem a iugoslava Jelena Dokic, que conquistou o título do Torneio de Birmingham, na Inglaterra, no domingo, conseguiu mudar de posição. Ela continua em 8º lugar, passando de 3.004 para 3.093 pontos. Confira a classificação do ranking: 1º Venus Williams (EUA) - 5.205 pontos 2º Serena Williams (EUA) - 4.926 3º Jennifer Capriati (EUA) - 4.131 4º Monica Seles (EUA) - 3.744 5º Kim Clijsters (BEL) - 3.474 6º Lindsay Davenport (EUA) - 3.350 7º Justine Henin (BEL) - 3.286 8º Jelena Dokic (IUG) - 3.093 9º Martina Hingis (SUI) - 2.816 10º Sandrine Testud (FRA) - 2.181 11º Amelie Mauresmo (FRA) - 1.784 12º Silvia Farina-Elia (ITA) - 1.662 13º Daniela Hantuchova (ESL) - 1.620,75 14º Elena Dementieva (RUS) - 1.545 15º Meghann Shaughnessy (EUA) - 1.402 16º Iroda Tulyaganova (USB) - 1.349 17º Anna Smashnova (ISL) - 1.342,50 18º Patty Schnyder (SUI) - 1.318 19º Anastasia Myskina (RUS) - 1.269 20º Magdalena Maleeva (BUL) - 1.251