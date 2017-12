Ranking feminino sem grandes mudanças O ranking feminino de tênis não sofreu grandes alterações na semana que antecede o US Open, último torneio do Grand Slam na temporada, que começa segunda-feira, em Nova York. A belga Kim Clijsters continua na liderança, na frente da norte-americana Serena Williams. Com o título do Torneio de Toronto, no domingo, a belga Justine Henin somou alguns pontos, mas continua em terceiro lugar no ranking. Confira as 10 primeiras da lista, divulgada nesta segunda-feira pela WTA: 1ª Kim Clijsters (BEL) - 6039 pontos 2ª Serena Williams (EUA) - 5995 3ª Justine Henin (BEL) - 5307 4ª Lindsay Davenport (EUA) - 3582 5ª Venus Williams (EUA) - 3536 6ª Amelie Mauresmo (FRA) - 2932 7ª Jennifer Capriati (EUA) - 2277 8ª Anastasia Myskina (RUS) - 2039 9ª Chanda Rubin (EUA) - 2032 v10ª Daniela Hantuchova (ESL) - 1949