Ranking feminino sem mudanças Na divulgação do primeiro ranking mundial da temporada de 2003 do tênis feminino, nesta segunda-feira, não houve nenhuma alteração entre as 10 primeiras colocadas do ano passado. Como o primeiro grande torneio da WTA começa a ser disputado só no dia 13 (o Aberto da Austrália), a norte-americana Serena Williams segue imbatível na liderança da lista, seguida por sua irmã Venus. Confira as 10 primeiras do ranking: 1ª Serena Williams (EUA) - 6.080 2ª Venus Williams (EUA) - 4.942 3ª Jennifer Capriati (EUA) - 3.796 4ª Kim Clijsters (BEL) - 3.557 5ª Justine Henin (BEL) - 3.163 6ª Amelie Mauresmo (FRA) - 3.068 7ª Monica Seles (EUA) - 2.952 8ª Daniela Hantuchova (ESL) - 2.667,75 9ª Jelena Dokic (IUG) - 2.506 10ª Martina Hingis (SUI) - 2.348