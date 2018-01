Ranking: Guga cai para 11º na Corrida O brasileiro Gustavo Kuerten caiu uma posição e não está mais entre os 10 primeiros no ranking da Corrida dos Campeões. Guga desceu da 10ª para a 11ª no levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O brasileiro foi superado pelo espanhol Juan Carlo Ferrero que, com a vitória no Torneio de Estoril, em Portugal, saltou da 19ª para a 10ª posição. O ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta apenas os resultados obtidos na atual temporada - tem a liderança de do norte-americano André Agassi, com 425 pontos. Na segunda posição aparece o francês Arnaud Clement, com 174. O norte-americano Jan-Michael Gambill e o russo Yevgueni Kafelnikov dividem a terceira posição, ambos com 174 pontos. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões, na semana de 16 de abril. 1 - Andre Agassi (EUA) 425 pontos 2 - Arnaud Clement (FRA) 176 3 - Jan-Michael Gambill (EUA) 174 Yevgeny Kafelnikov (RUS) 174 5 - Patrick Rafter (AUS) 173 6 - Lleyton Hewitt (AUS) 171 7 - Sebastien Grosjean (FRA) 157 8 - Dominik Hrbaty (ESL) 136 9 - Roger Federer (SUI) 134 10 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 124 Os Brasileiros 11 - Gustavo Kuerten 119 82 - Alexandre Simoni 22 92 - Fernando Meligeni 19 121 - Andre Sá 10 153 - Flavio Saretta 4