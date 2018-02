Ranking: Guga mantém o 24º lugar Gustavo Kuerten se manteve na 24ª colocação no ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Flávio Saretta, por sua vez, apresentou uma pequena ascensão. Ganhou duas posicões e agora é o 86º colocado. André Sá, no entanto, caiu para o 78º. O ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho das últimas 52 semanas - tem a liderança do australiano Lleyton Hewitt, que acumula 4.630. Andre Agassi (EUA) é o segundo, com 4.300. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas e as posições dos tenistas brasileiros. .1. Lleyton Hewitt (AUS) 4630 .2. Andre Agassi (EUA) 4300 .3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3105 .4. Roger Federer (SUI) 2780 .5. Carlos Moyá (ESP) 2555 .6. Andy Roddick (EUA) 2275 .7. Marat Safin (RUS) 2235 .8. Jiri Novak (CHE) 2021 .9. Albert Costa (ESP) 2015 .10. David Nalbandian (ARG) 1980 Brasileiros 79. André Sá 533 86. Flavio Saretta 485 102. Fernando Meligeni 385 123. Ricardo Mello 304