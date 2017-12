Ranking: Hewitt dispara na liderança Com a conquista do título em Indian Wells neste final de semana, o tenista australiano Lleyton Hewitt, disparou na liderança do ranking de Entradas da ATP. O australiano acumula 4.520 pontos, 1.210 pontos a mais que Gustavo Kuerten, o segundo colocado. Afastado das quadras recuperando-se de uma cirurgia no quadril, Guga espera estar de volta ao circuito no torneio de Roland Garros, em maio. Veja a lista dos 10 melhores do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas .1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.520 pontos .2. Gustavo Kuerten (BRA) 3.310 .3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.760 .4. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.675 .5. Tommy Haas (ALE) 2.515 .6. Tim Henman (GBR) 2.475 .7. Marat Safin (RUS) 2.355 .8. Sebastien Grosjean (FRA) 2.260 .9. Thomas Johansson (SUE) 2.245 10. Andre Agassi (USA) 2.195 Outros Brasileiros 60. Fernando Meligeni (BRA) 654 82. André Sa (BRA) 493 99. Flavio Saretta (BRA) 402. 125 Ricardo Mello(BRA) 332 135 Alexandre Simoni (BRA) 321 154 Daniel Melo (BRA) 237 198 Marcos Daniel (BRA) 185