Rankings confirmam dupla liderança Os dois rankings da ATP - Entradas e Corrida dos Campeões - divulgados nesta segunda-feira confirmam a dupla liderança de Gustavo Kuerten. Na lista de entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - o brasileiro liudera com 4.580 pontos, muito à frente do norte-americano Andre Agassi - o segundo colocado - que acumula 3.935 pontos. O russo Marat Safin aparece em terceiro, com 3.240 pontos. Neste ranking, Fernando Meligeni ocupa a posição de número 89, com 480 pontos. No ranking da Corrida dos Campeões - que avalia o desempenho do tenista apenas na atual temporada - Guga também está na ponta. Soma 670, contra 611 de Agassi e 537 do espanhol Juan Carlos Ferrero, o terceiro colocado. Fernando Meligeni é o 77º. Veja os 10 melhores nos dois rankings. Ranking de Entradas 1- Gustavo Kuerten (BRA) 4.580 pontos 2 - Andre Agassi (EUA) 3.935 3 - Marat Safin (RUS) 3.240 4 - Lleyton Hewitt (AUS) 3.180 5 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.105 6 - Patrick Rafter (AUS) 2.695 7 - Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.575 8 - Sebastien Grosjean (FRA) 2.280 9 - Tim Henman (ING) 2.200 10 - Alex Corretja (ESP) 2.085 Ranking da Corrida dos Campeões 1 - Gustavo Kuerten (BRA) 670 pontos 2 - Andre Agassi (EUA) 611 3 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 537 4 - Patrick Rafter (AUS) 477 5 - Lleyton Hewitt (AUS) 435 6 - Sebastien Grosjean (FRA) 359 7 - Tim Henman (ING) 330 8 - Yevgueni Kafelnikov (RUS) 298 9 - Roger Federer (SUI) 294 10 - Alex Corretja (ESP) 284