Rankings confirmam liderança de Guga O brasileiro Gustavo Kuerten assumiu nesta segunda-feira, oficialmente, a liderança dos dois rankings da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Guga lidera a Corrida dos Campeões - que leva em conta os resultados na atual temporada - com seis pontos a mais que André Agassi, o segundo colocado. Na lista de Entradas - que avalia o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - Guga abre 340 pontos em relação ao segundo colocado, também o norte-americano André Agassi. Depois do título em Roland Garros, neste domingo, Guga acumulou 490 pontos na lista da Corrida dos Campeões e ultrapassou Agassi, que tem 484 e caiu para segunda posição. Com 451 pontos, o espanhol Juan Carlos Ferrero é o terceiro colocado. Fernando Meligeni também melhorou sua posição na Corrida e agora é o 77 º. Alexandre Simoni é o 111º; Flávio Saretta é o 134º e André Sá, o 139º. No ranking de Entradas, Kuerten lidera com 4.150 pontos. Na segunda posição aparece Agassi, com 3.810. O americano ultrapassou o russo Marat Safin, que soma 3.590 pontos e caiu para a terceira posição. Corrida - Na Corrida dos Campeões, os 10 melhores são: 1 - Gustavo Kuerten (BRA) 490 puntos; 2 - Andre Agassi (EUA) 484, 3 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 451, 4 - Sebastien Grosjean (FRA) 323, 5 - Lleyton Hewitt (AUS) 281, 6 - Yevgeny Kafelnikov (RUS) 233, 7 - Alex Corretja (ESP) 231, 8 - Roger Federer (SUI) 225, 9 - Jan-Michael Gambill (EUA) 191 e 10 - Arnaud Clement (FRA) 185 pontos. Entradas - A lista dos 10 melhores no ranking de Entradas ficou da seguinte maneira. 1 - Gustavo Kuerten (BRA) 4.150 pontos; 2 - Andre Agassi (EUA) 3.810, 3 - Marat Safin (RUS) 3.590, 4 - Pete Sampras (EUA) 2.845, 5 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.830, 6 - Lleyton Hewitt (AUS) 2.715, 7 - Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.605, 8 - Sebastien Grosjean (FRA) 2.405, 9 - Alex Corretja (ESP) 2.275 e 10 - Patrick Rafter (AUS) 2.185.