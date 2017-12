Raonic anuncia que Moya será seu treinador na temporada 2016 do tênis O canadense Milos Raonic terá novo técnico na temporada 2016 do tênis. O número 14 do mundo anunciou que o ex-tenista espanhol Carlos Moya será o seu treinador, iniciando os seus trabalhos ao lado dos outros membros da comissão do jogador a partir do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, marcado para começar em 18 de janeiro.