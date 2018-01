Raonic arrasa Robredo em 53min e vai à semifinal em St. Petersburg O canadense Milos Raonic não deu chances ao espanhol Tommy Robredo nesta sexta-feira e garantiu com facilidade a classificação à semifinal do Torneio de St. Petersburg. O número nove do mundo precisou de apenas 53 minutos para eliminar o experiente rival por 6/1 e 6/2.