Raonic leva taça em San Jose e quebra tabu canadense

Raonic, de 20 anos, venceu a primeira final da sua carreira e se tornou o mais jovem campeão de um torneio de nível ATP desde que o croata Marin Cilic levou a taça em New Haven, nos Estados Unidos, em 2008, aos 19 anos. O último canadense a ser campeão foi Greg Rusedski, que venceu o Torneio de Seul em abril de 1995.

Raonic já havia surpreendido no Aberto da Austrália, quando saiu do qualifying e parou apenas nas oitavas de final. Diante de Verdasco, o canadense salvou quatro set-points no primeiro set e depois o único mini-break do desempate de segunda parcial para vencer a decisão. Assim, o tenista canadense também frustrou a tentativa de Verdasco de se tornar o sétimo bicampeão do Torneio de San Jose. O último a vencer dois títulos consecutivos foi o britânico Andy Murray, em 2006 e 2007.