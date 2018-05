Raonic passa por Monfils e conquista primeira vitória da carreira no ATP Finals

O canadense Milos Raonic estreou com vitória no ATP Finals, em Londres, ao bater neste domingo o francês Gael Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Quarto colocado do ranking mundial, Raonic agora terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, que, mais cedo, derrotou o austríaco Dominic Thiem. Os dois se enfrentam nesta terça-feira.

Os dois jogos foram válidos pelo Grupo Ivan Lendl. Raonic também tirou um peso das costas nesta partida ao conseguir o primeiro triunfo da carreira no torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. No ano passado, Raonic foi eliminado com duas derrotas na fase de grupos. Desta vez, ele teve um ótimo aproveitamento nos saques, com 12 aces, e garantiu a vitória em 1 hora e 25 minutos de partida.

O resultado ainda igualou o histórico de confronto entre os dois tenistas. Agora são três vitórias para cada lado. Monfils buscará a reação também nesta terça-feira em duelo contra Thiem. Quem perder estará muito perto de dar adeus à competição disputa em quadras cobertas.

O Grupo John McEnroe terá os dois primeiros confrontos nesta segunda-feira. Às 12 horas (de Brasília), o suíço Stan Wawrinka, terceiro colocado do ranking, enfrentará o japonês Kei Nishikori, quinto do mundo. Um pouco mais tarde, às 18 horas, o britânico Andy Murray, atual número 1, terá pela frente o croata Marin Cilic, sétimo do ranking.