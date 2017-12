?Raqueteiras? dominam Roland Garros Se no Brasil existem as "marias chuteiras" meninas que andam atrás dos jogadores futebol, em Paris dominam as "raqueteiras". São garotas que elegem tenistas como seus ídolos. Guga no seu treino de ontem foi acompanhado por lindas e inte ressadas fãs. Uma delas, Sophie, com enorme máquina fotográfica estava atenta e registrando todos os movimentos de seu ídolo. Clube das mulheres - A quadra Suzanne Lenglen, a segunda mais importante de Roland Garros, estará reservada nesta terça-feira para os jogos das quartas-de-final do torneio feminino. Uma das partidas mais esperadas terá Jennifer Capriati diante de Serena Williams. Jogam ainda Martina Hingis com Francesca Schiavone (Itália), Kim Clijsters (Bélgica) com Petra Mandula (Hungria) e Lina Krasnoroutskaya (Rússia) com Justine Henin (Bélgica).