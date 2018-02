Recomeça jogo de Guga x Schuettler O jogo entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o alemão Rayner Schuettler, válido pelas semifinais do Masters Series de Indian Wells, foi retomado há poucos instantes. A partida foi adiada de sábado para este domingo devido a chuva em Indian Wells. Guga venceu no sábado o primeiro set por 6/2 e perdia o segundo set por 0 a 1 e na retomada já empatou em 1 a 1. Quem vencer a partida entre Guga e Schuettler joga a final, por volta das 18 horas, diante do australiano Lleyton Hewitt.