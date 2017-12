Recomeça jogo entre Guga e Henman Depois de duas horas e meia suspensa por causa da chuva, a partida entre Gustavo Kuerten e o inglês Tim Henman, na segunda semifinal do Master Series de Cincinnati, foi reiniciada há pouco. O jogo foi interrompido logo no início. Henman sacava, mas Guga estava melhor e abriu 0-30 de vantagem, no primeiro game.