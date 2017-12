Recomeça o jogo de Guga e Henman O jogo entre Gustavo Kuerten e o Tim Henman acabou de recomeçar na quadra central do ATP Tennis Center, pela semifinal do Masters Series de Cincinnati. A partida entre os dois tenistas foi interrompida na noite de ontem, por causa da chuva, com o placar parcial de 6/2 para Guga no primeiro set e 5 a 1 para o inglês no segundo. O vencedor irá disputar o título do torneio ainda hoje, diante do australiano Patrick Rafter, em final prevista para começar às 14 horas de Brasília.