Recomeça o jogo Serena x Capriati Recomeçou há instantes a partida entre as norte-americanas Serena Williams e Jennifer Capriti, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros e que havia sido interrompida no final do segundo set por causa da chuva. Capriati venceu a primeira série por 6/3 e Serena estava vencendo a segunda por 5/1 quando o jogo foi interrompido. Antes da chuva, a argentina Paola Suarez garantiu sua vaga na semifinal do torneio ao derrotar a russa Maria Sharapova por 2 a 0 - parciais de 6-1 e 6-3, em apenas 53 minutos de jogo. Na semifinal, ela vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo e a russa Elena Dementieva.