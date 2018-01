Recomeçam os jogos em Roland Garros Depois de 1h10 minutos de interrupção por causa da chuva, as partidas da primeira rodada do Torneio de Roland Garros foram reiniciadas há pouco, em Paris. Para evitar maiores prejuízos, a organização do torneio resolveu transferir para quarta-feira 22 partidas da chave feminina. Antes da chuva começar, algumas partidas já haviam sido disputadas. Adrian Voinea (ROM) venceu Juan Ignacio Chela (ARG) por: 7/6 (11-9), 7/5, 4/6 e 7/6 (9-7). Nikolay Davydenko (RUS) venceu Giorgio Galimberti (ITA) por: 6/7 (4-7), 6/4, 6/1 e 6/3/. Tim Henman (ING) venceu Galo Blanco (ESP) por: 6/4, 6/3 e 7/6 (8-6). Xavier Malisse (BEL) venceu Alexander Popp (ALE) por: 6/4, 6/1, 4/6 e 6/1. Jiri Novak (Rep. Checa) venceu Mikhail Youzhny (RUS) por: 6/3, 6/4, 7/6 (7-5).