Recuperada de lesão, Bia Haddad Maia define calendário e começa 2017 na Austrália

Recuperada de uma leve fratura no processo transverso esquerdo de três vértebras, sofrida durante uma queda em casa no final de dezembro do ano passado, a tenista Bia Haddad Maia está pronta para voltar ao circuito profissional da WTA. Nesta quinta-feira, ela anunciou o seu calendário para o início da temporada de 2017 e seus três primeiros torneios serão na Austrália.

Atual número 173 do mundo e 2 do Brasil - era a número 1 quando se machucou e foi ultrapassada neste período de recuperação por Paula Gonçalves -, Bia Haddad Maia começa a temporada em fevereiro, quando jogará três torneios da série ITF US$ 25 mil - dois na cidade de Perth (a partir dos dias 13 e 20) e um em Clare (a partir do dia 27).

Depois da sequência na Austrália, Bia Haddad Maia atravessará o Oceano Pacífico para jogar na América do Norte e na América do Sul. Primeiro estará no Miami Open - o quinto maior torneio do mundo, atrás apenas dos quatro Grand Slams - a partir de 21 de março. Depois, no início de abril, decidirá sobre Charleston, nos Estados Unidos, ou Monterrey, no México. Por fim, jogará em Bogotá, na Colômbia, a partir de 10 de abril.

"Estou feliz em poder estar de volta. Já estou iniciando a terceira semana da pré-temporada. Estou me sentindo bem, forte, praticamente voltei ao físico que estava antes. Estou animada para essa primeira gira do ano. Começar firme, mantendo o que venho fazendo e competindo bem", afirmou Bia Haddad Maia.