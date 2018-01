Recuperado, Guga vai antecipar viagem Gustavo Kuerten voltou nesta segunda-feira aos treinamentos em Florianópolis e ficou tão animado com sua recuperação, da lesão no púbis, que decidiu até mesmo antecipar em um dia sua viagem para a Itália. Assim embarca na quarta-feira para a partir do dia 7 defender o vice-campeonato do Masters Series de Roma. O técnico Larri Passos também não escondia sua satisfação e disse que seu pupilo está forte e em condições de enfrentar a exigente temporada européia de saibro. "O Larri forçou o treino justamente nas jogadas em que costumava sentir as dores", contou Guga. "Fiquei feliz em ver que posso jogar normalmente, mas é claro vou seguir fazendo o tratamento para evitar que a contusão volte." Em condições de exigir o máximo de Guga, o técnico Larri Passos achou melhor viajar um pouco antes para seu pupilo ganhar tempo de adaptação às quadras na Itália, treinando já no ambiente do torneio.