Recuperado, Leander Paes volta ao tênis O tenista indiano Leander Paes conquistou no Aberto da Austrália, talvez, a vitória mais significativa de sua vida: a volta às quadras, depois de passar por preocupantes problemas de saúde. No ano passado, ele deixou um torneio com fortes dores de cabeça e foi internado num hospital em Orlando, nos Estados Unidos. A suspeita era de tumor no cérebro. Depois de alguns dias, ficou constatado a doença de cisticercose, um vírus que pode causar lesões permanentes. Leander Paes ficou em tratamento por meses e agora, em Melbourne, resolveu juntar-se a uma velha companheira de quadra, a norte-americana Martina Navratilova, com quem já havia disputado alguns torneios de duplas mistas. E eles estrearam bem no Aberto da Austrália, ao fazerem 6/3 e 7/6 (7/1) na dupla formada por Chris Haggard e Emilie Loit, na rodada desta sexta-feira. Nas duplas masculinas, Leander Paes jogou ao lado do checo Tomas Cibulec e não teve a mesma sorte. Perdeu para Juan Ignacio Chela e Oscar Hernandez por 6/4, 6/7 (7/5) e 6/3. O tenista indiano Leander Paes não esconde sua felicidade por retornar ao circuito, enquanto Martina Navratilova jura de pés juntos que está será mesmo a sua última temporada. Só que ninguém acredita.