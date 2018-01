Rei do saibro, Nadal sabe que um dia perderá a hegemonia Sem perder há muito tempo no saibro e donos dos maiores títulos de torneios disputados neste tipo de piso, o espanhol Rafael Nadal é realista. O número 2 do mundo, com 67 jogos de invencibilidade e vencedor do Masters Series de Montecarlo no último domingo, sabe que não conseguirá manter a hegemonia por muito tempo. "Sou consciente que se este recorde não termine amanhã, será dentro de uma ou duas semanas. No mundo do tênis, chega um dia que você perde", disse o tenista em sua chegada a Barcelona, onde defenderá neste semana o título conquistado no ano passado. "Não estou preocupado em aumentar essa marca. Mas sigo jogando no melhor nível possível." A conquista em Montecarlo foi a 11.ª consecutiva em quadras de saibro. Entre os títulos estão o Aberto de Roland Garros (atual bicampeão), em Paris, três Masters Series disputados em Mônaco e o Torneio de Barcelona (duas vezes). "Agora tenho a motivação de jogar em casa", afirmou Nadal, que estreará contra o vencedor do confronto entre o italiano Davide Sanguinetti e o belga Kristof Vliegen, já na segunda rodada. Sem mudanças no ranking de Entradas Com tantos pontos para defender na temporada de saibro, Nadal não conseguiu reduzir sua desvantagem para o suíço Roger Federer, líder do ranking de Entradas da ATP. Com 4.875 pontos, o espanhol está 2.415 atrás do rival. Entre os dez primeiros colocados, destaque para a queda de duas posições do chileno Fernando González (de 5.º para 7.º). O espanhol Tommy Robredo, agora em quinto, e o sérvio Novak Djokovic (sexto) ultrapassaram o sul-americano. Na Corrida dos Campeões, o título em Montecarlo impulsionou Nadal para o segundo lugar, com 305 pontos. A liderança continua com o Federer, que tem 346 pontos.