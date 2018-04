República Checa terá Pliskova e Kvitova e EUA convocam Stephens para Fed Cup

Principais favoritas ao título da Fed Cup deste ano, as equipes dos Estados Unidos e da República Checa confirmaram nesta quarta-feira força máxima para o duelo das semifinais, que serão disputados nos dias 21 e 22 de abril. As checas, que venceram cinco das últimas sete edições da competição, vão duelar com a Alemanha. As norte-americanas, atuais campeãs, terão pela frente a França.

No saibro coberto da Porsche Arena, em Stuttgart, as checas vão entrar na disputa com duas tenistas do Top 10 do ranking. Karolina Pliskova, atual número seis do mundo e líder do ranking em 2017, vai se juntar a Petra Kvitova, 10ª do mundo e dona de dois títulos de Wimbledon.

A outra tenista checa já garantida no duelo é Barbora Strycova, que deve jogar duplas. O nome da quarta integrante da equipe ainda não foi revelado. As checas vão disputar a 10ª semifinal consecutiva na Fed Cup.

Do outro lado da quadra, as checas terão pela frente as embaladas Angelique Kerber e Julia Görges, que vivem boa fase neste começo de temporada. Kerber é a atual 12ª colocada do ranking, enquanto a companheira de equipe é a 11ª. No ano passado, Kerber chegou a liderar o ranking, assim como a rival Pliskova. Anna-Lena Groenefeld e Tatjana Maria completam o time alemão.

Para o outro confronto da semifinal, os EUA terão os reforços de Sloane Stephens (atual 9ª do mundo) e CoCo Vandeweghe (16º), que lideraram o time na conquista do título do ano passado. Campeã do US Open, Stephens segue embalada após o título do Torneio de Miami, também nos Estados Unidos. Madison Keys (13º), de volta ao time após ausência em 2017, também integra o time, ao lado de Bethanie Mattek-Sands, ex-número 1 do mundo nas duplas.

Em busca do bicampeonato, as americanas vão duelar com a França também em quadra de saibro coberta, na Arena Du Pays D'Aix, na cidade francesa de Aix-en-Provence. Kristina Mladenovic, 19ª do mundo, é a maior aposta das anfitriãs. Pauline Parmentier e Amandine Hesse também integram o time.

Em outros confrontos da Fed Cup, mais três tenistas do Top 10 entrarão em quadra no fim de semana dos dias 21 e 22. Pelos playoffs do Grupo Mundial I, a atual número 1 do mundo, a romena Simona Halep, vai defender o seu país contra a Suíça.

Pelos playoffs do Grupo Mundial II, entrarão em quadra a espanhola Garbiñe Muguruza e a letã Jelena Ostapenko. Atual número três do mundo, a tenista da Espanha será um dos reforços da equipe para o duelo contra o Paraguai, que havia eliminado o Brasil no Zonal, em fevereiro. Jelena Ostapenko, por sua vez, vai integrar o time da Letônia contra a Rússia. A número cinco do mundo é a atual campeã de Roland Garros.