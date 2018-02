Ricardo Hocevar é eliminado no Aberto de São Paulo Uma das esperanças do tênis brasileiro, Ricardo Hocevar, acabou sendo eliminado nas quartas-de-final do Aberto de São Paulo, ao permitir a reação do argentino Diego Hartfield, que marcou 4/6, 6/4 e 7/5, em jogo que começou na sexta-feira só terminou neste sábado, em quadra coberta, por causa das chuvas. Na semifinal, Hartfield vai enfrentar o paraguaio Ramon Delgado. A outra partida será disputada entre o brasileiro Rogério Dutra Silva e o argentino Guillermo Cañas, que bateu o alemão Matthias Bachinger por 6/4 e 6/2. A organização do torneio programou uma rodada dupla para este domingo, em razão dos vários atrasos provocados pelas chuvas. Se o tempo deixar, as duas semifinais serão disputadas simultaneamente, a partir das 11 horas nas quadras central e 1 no Parque Villa-Lobos. A seguir, os vencedores jogariam a final. Texto atualizado às 17h10