Ricardo Mello arrasa e Brasil faz 1 a 0 Foi extremamente fácil. Ricardo Mello arrasou David Josepa com um triplo 6/0 e abriu 1 a 0 para o Brasil no confronto com as Antilhas Holandesas pela Copa Davis, em Joinville (SC). Ainda nesta sexta-feira, Gustavo Kuerten entra em quadra para enfrentar Alexander Blom e buscar o segundo ponto brasileiro. Contra um jogador que não tem nem classificação no ranking mundial, o número 1 do Brasil não teve nenhuma dificuldade para vencer. Ricardo Mello não perdeu um game sequer nos 3 sets disputados contra David Josepa e mostrou a enorme superioridade do tênis brasileiro sobre o das Antilhas Holandesas. "Não esperava um resultado destes", admitiu Ricardo Mello, número 51 do ranking mundial. "Mas procurei ser o mais profissional possível. Não perdi o foco do jogo e nem relaxei. Particularmente, não gostaria de ver meu adversário deixar eu ganhar um game sem merecer." "Esta foi a minha primeira partida no Brasil pela Copa Davis. Não poderia dar espaço para o David Josepa. De repente, perde-se um game e tudo pode complicar", explicou Ricardo Mello. Apesar do humilhante resultado, o tenista das Antilhas Holandesas não se mostrava decepcionado na entrevista coletiva. Aos 18 anos, David Josepa disse que jamais vai esquecer esta oportunidade de enfrentar um tenista de ranking tão bom, diante de uma grande torcida, num evento de repercussão internacional. "Para mim foi uma honra disputar esta Copa Davis", assegurou David Josepa. "Nos primeiros games da partida estava muito nervoso e não pude fazer nada. Depois, até acho que joguei bem, mas o Mello mostrou porque está entre os 50 primeiros do ranking mundial."