Ricardo Mello avança e pega Nadal na 2.ª fase em Miami O brasileiro Ricardo Mello conseguiu nesta quarta-feira a classificação à segunda rodada do Masters Series de Miami (Estados Unidos) ao derrotar o checo Jan Hernych, número 72 do mundo, na estréia por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3). O tenista campineiro encara no próximo compromisso o espanhol Rafael Nadal, que folga na primeira rodada por ser cabeça-de-chave (número 2). Com o resultado, Mello conseguiu uma revanche brasileira, uma vez que Hernych derrotou e eliminou Gustavo Kuerten no round robin do Torneio de Las Vegas, no início do mês, por 2 a 0. A partida desta quarta-feira chegou a ser interrompida por alguns minutos no sexto game do primeiro set devido à chuva. ?Me sinto em casa em Miami e isso ajuda a fazer a diferença. Hoje [quarta] voltei a jogar bem, focado o tempo todo e com bom volume de jogo?, disse. Mello, que passou pelo torneio qualifying ao vencer o paraguaio Ramón Delgado e o italiano Frederico Luzzi, terá uma difícil missão para chegar à terceira fase. Ele tentará pela primeira vez pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) bater Nadal, que é o atual vice-líder do ranking mundial e campeão na semana passada do Masters Series de Indian Wells. O espanhol já superou o brasileiro no Masters de Montreal (Canadá), em 2005, e no Brasil Open, em 2002. ?Vou tentar continuar jogando como nas partidas anteriores, tranqüilo e solto, pois a obrigação de ganhar é toda dele [Nadal]?, comentou Mello, que ocupa o 127.º posto do ranking de entradas da ATP. Em outras partidas do dia, o francês Paul-Henri Mathieu ganhou do belga Kristof Vliegen por duplo 6/1, o italiano Daniele Bracciali derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por 7/6 (7/2) e 6/4 e o peruano Luis Horna venceu o tailandês Paradorn Srichaphan, que abandonou o jogo no primeiro set.