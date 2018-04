Ricardo Mello cai nas quartas de challenger colombiano No mesmo dia em que recebeu a confirmação de que recebeu um "wild card" (convite) para a disputa do Brasil Open, na Costa do Sauipe (BA), o tenista brasileiro Ricardo Mello, número 142 do mundo, foi eliminado do Torneio Challenger de Bucaramanga, na Colômbia, ao ser superado pelo argentino Eduardo Schwank, principal favorito e 95º do ranking mundial, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1 -, nesta sexta-feira, pelas quartas de final.