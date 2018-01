Ricardo Mello disputa torneio em Houston No ATP Tour de Houston, conhecido como US Clay Championships - ou campeonato norte-americano de quadras de saibro -, o brasileiro Ricardo Mello vai ter pela frente um tenista saído do qualifying. Sua estréia poderá ser tanto na segunda como na terça-feira. Como número 56 do ranking mundial, Ricardo Mello poderia jogar torneios como o Masters Series de Montecarlo, mas preferiu fazer uma alteração em seu calendário, indo para torneios menores com objetivo de ganhar confiança em quadras de saibro. Apesar de ser um torneio com premiação de US$ 380 mil - pouco perto dos US$ 2,5 milhões de um Masters Series -, o ATP Tour de Houston conta com grandes estrelas na chave, como os norte-americano Andy Roddick, que também estréia com um tenistas do qualifying, e Andre Agassi, que vai jogar contra o checo Michael Tabara.