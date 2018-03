Ricardo Mello é campeão em Campos O tenista paulista Ricardo Mello conquistou neste domingo o Torneio de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Na final, ele derrotou o alemão Maximilian Abel por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Com isso, o brasileiro ganhou 70 pontos no ranking mundial e um prêmio de US$ 10.800,00. "Foi o maior torneio que ganhei na minha vida. Quero aproveitar esse impulso e ver se consigo resultados semelhantes e também subir no ranking. Essa vitória pode determinar uma mudança muito grande na minha carreira", disse o campeão.