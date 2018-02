Ricardo Mello é eliminado de challenger no México O tenista brasileiro Ricardo Mello foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do Challenger do México, torneio que distribui US$ 125 mil em prêmios. Ele perdeu para o chileno Adrian Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. ?O Garcia jogou muito bem, sólido de fundo e atacando bem. Para piorar, ainda não saquei bem e acabei facilitando o ataque dele?, admitiu Ricardo Mello, que faz parte da equipe brasileira na Copa Davis - o confronto com o Canadá acontece entre 6 a 8 de abril, em Florianópolis. Outro brasileiro eliminado nesta sexta-feira na Cidade do México foi André Sá. Ele também caiu nas quartas-de-final, ao perder para o belga Dick Norman por 6/1 e 6/2. Agora, irá se juntar à equipe do Brasil na Davis.