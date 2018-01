Ricardo Mello é eliminado em Acapulco O brasileiro Ricardo Mello foi eliminado hoje à noite na primeira rodada do ATP de Acapulco, ao perder de virada do espanhol David Ferrer. Mello venceu a primeira série por 6/4, mas Ferrer recuperou-se e marcou 6/3 e 6/2. Na semana passada, o brasileiro chegou às semifinais do Brasil Open, único torneio do Circuito Latino-americano de saibro que disputou, enquanto Ferrer foi semifinalista em Viña del Mar, mas parou na estréia de Buenos Aires e na Costa do Sauípe, torneio que abandonou por cãimbra. Mello ainda está nas duplas em Acapulco. Ferrer se classificou para as oitavas, onde fará um duelo nacional contra Félix Mantilla, que deu uma surra no local Miguel Gallardo Valles, por 6/0 e 6/1. Outros resultados desta terça-feira: Filippo Volandri, da Itália, venceu a Mariano Zabaleta, da Argentina, por 6/2, 7/6 (8/6); Óscar Hernández, da Espanha, a David Sánchez, da Espanha, por 6/4 e 6/2; Nicolas Devilder, da França, a José Acasuso, da Argentina, por 6/4 e 6/4; Rafael Nadal, da Espanha, a Alex Calatrava, Espanha, por 6/4 e 6/4; e Alberto Martín, da Espanha, a Jiri Vanek, da Reública Checa por 6/0, 2/6, 7/6 (7/1).