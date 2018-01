Ricardo Mello é eliminado em Auckland Depois de conquistar o Aberto de São Paulo no final de semana e estrear com vitória no Torneio de Auckland, o brasileiro Ricardo Mello não foi à frente na competição realizada na Nova Zelândia. Nesta madrugada de quarta-feira, o tenista caiu diante do argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1. Outros dois argentinos avançaram: Guillermo Coria bateu o francês Cyril Saulnier por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7/3), e José Acasuso eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 7-6 (7/5) e 6-3. Nos demais jogos válidos pela segunda rodada, o norte-americano Robby Ginepri derrotou o compatriota Vince Spadea por 7-5 e 6-3; o italiano Potito Starace o holandês Raemon Sluiter por 6-4 e 6-2; o chileno Fernando González o argentino Mariano Zabaleta por 6-3 e 6-4; o belga Olivier Rochus o italiano Federico Luzzi por 6-2 e 6-3 e o checo Khan Hernych o espanhol Alberto Martín por 6-4 e 6-2.