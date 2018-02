Ricardo Mello é eliminado em Indian Wells De volta ao piso em que conseguiu os seus melhores resultados, Ricardo Mello não passou da estréia nas quadras sintéticas do Masters Series de Indian Wells. O atual número 1 do Brasil caiu diante da experiência e malicia do francês Fabrice Santoro, que venceu em dois sets, 6/2 e 6/3, em jogo que terminou na madrugada deste sábado. O tenista brasileiro chegou a ter certa chance no segundo set, quando quebrou o serviço do adversário no 3 a 2, mas não manteve o seu e abriu as portas para o francês se impor, num dia em que jogou melhor. Agora, Ricardo Mello se prepara para o segundo Masters Series de quadras rápidas, jogando em Miami. Indian Wells está apenas começando. Neste fim de semana estreéiam as grandes estrelas da competição. No lado feminino, duas das mais veneradas beldades estarão em ação, como a russa Maria Sharapova e checa Daniela Hantuchova. Resultados de primeira rodada: Juan Carlos Ferrero (ESP) ganhou de Igos Andreev (RUS) 6/3 6/3 James Blake (USA) de Albert Martin (ESP) 6/2 6/3 Gaels Monfils (FRA) de Jeff Morrison (USA) 7/5 6/4 Max Mirnyi (BLR) de Xavier Malisse (BEL) 6/3 4/6 7/6(4) Rainer Schuettler (GER) de Alex Kuznetsov (USA) 6/4 6/3 Agustin Calleri (ARG) de Dimitry Tursunov (RUS) 6/2 3/6 6/3 David Ferrer (ESP) de Brian Vahaly (USA) 6/4 6/3 Tomas Enqvist (SWE) de Karol Beck (SVK) 6/0 7/5 Greg Rusedski (GBR) de Jeff Salzenstein (USA) 3/6 7/5 6/3 Kim Kim (USA) de Giovanni Lapentti (ECU) 7/5 6/1 Kenneth Carlsen (DEN) de Florian Mayer (GER) 7/5 6/3 Wayne Arthurs (AUS) de Potito Starace (ITA) 6/4 6/3 Tomas Zib (CZE) de Filipo Volandri (ITA) 6/1 6/4 Ten Berdych (CZE) de Hicham Arazi (MAR) 6/1 6/1 Jonas Bjorkman (SWE) d Irakli Labadze (GEO) 6/1 7/6(4) Juan Monaco (ARG) de Anthony Dupuis (FRA) 6/2 6/2 Olivier Rochus (BEL) de Mariano Zabaleta (ARG) 7/5 6/4 Paul Goldstein (USA) de Hyung Lee (KOR) 6/1 7/6(1) Sargis Sargsian (ARM) de Bob Reynolds (USA) 6/3 6/2 Ivo Karlovic (CRO) de Julien Benneteau (FRA) 7/6(2) 6/4