Ricardo Mello é eliminado em Londres O tenista brasileiro Ricardo Mello, número 112º do ranking mundial, foi eliminado do Torneio de Queen?s, disputado na grama, nesta segunda-feira, ao ser derrotado pelo norte-americano Todd Martin por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1. A competição, que distribui US$ 800 mil, faz parte dos preparativos para Wimbledon. Nos demais jogos do dia, todos por 2 a 0, o finlandês Jarkko Nieminen venceu o eslovaco Karol Beck, o sueco Thomas Enquivst derrotou o norte-americano Jan-Michael Gambill, o italiano Davide Sanguinetti superou o alemão Alexander Waske, o holandês Raemon Sluitter ganhou do romeno Adrian Voiena e o croata Mario Ancic bateu o austríaco Julian Knowle.