Ricardo Mello é eliminado em Lyon O tenista brasileiro Ricardo Mello foi eliminado logo em sua estréia no Torneio de Lyon, na França. Nesta segunda-feira, ele perdeu para o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Assim, Ricardo Mello encerra de forma melancólica a sua excursão para disputar 4 torneios europeus na seqüência. Em Metz (França) e Viena (Áustria) ele perdeu na primeira rodada. Já no Masters Series de Madri (Espanha), acabou eliminado ainda no qualifying. E agora saiu na estréia em Lyon. Número 1 do tênis brasileiro, Ricardo Mello corre sério risco de perder essa posição. Afinal, ele ocupa a 105ª posição no ranking mundial e Flávio Saretta já aparece em 110º lugar. Em outros jogos desta segunda-feira, pelo Torneio de Lyon, que distribui cerca de 650 mil euros em prêmios, o croata Mario Ancic derrotou o norte-americano James Blake por 6/2 e 7/6 (7/5) e o argentino Gaston Gaudio ganhou do francês Arnaud Clement por 6/3, 4/6 e 6/3.