Ricardo Mello é eliminado em Miami Pelo terceiro dia consecutivo a chuva e os fortes ventos novamente deram as caras no Masters Series de Miami, no entanto, ainda não suficientes para impedir o acontecimento de alguns confrontos neste sábado, como por exemplo a eliminação do brasileiro Ricardo Mello para o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-1 e 3-6. Ele enfrenta agora o vencedor do jogo entre Guga x Juan Mônaco (ARG), que acontece logo mais às 23 horas. Nos demais jogos, válidos pela segunda rodada do torneio, o espanhol Tommy Robredo despachou o belga Olivier Rochus, o checo Radek Stepanek bateu o espanhol Fernando Verdasco por 2 a 1, o australiano Todd Reid superou o holandês Martin Verkerk (2 a 1), o eslovaco Dominik Hrbaty derrotou o checo Bohdan Ulirach (2 a 1) e o norte-americano Vincent Spadea eliminou o russo Marat Safin por 2 a 1.