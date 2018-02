Ricardo Mello é eliminado em Miami Ricardo Mello não passou da segunda rodada do Masters Series de Miami. Diante de um tenista mais bem colocado no ranking (20º lugar) e dono de um saque poderoso, o brasileiro (número 53 da ATP) perdeu neste sábado para o croata Mario Ancic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Esta foi a primeira derrota de Ricardo Mello para Ancic, em cinco partidas já disputadas.