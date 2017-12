Ricardo Mello é eliminado em Roland Garros O primeiro tenista brasileiro a entrar em ação em Roland Garros não resistiu muito. Ricardo Mello estreou nesta segunda-feira, em Paris, e foi derrotado pelo holandês Raemon Sluiter por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/1, 3/6 e 6/1. Nesta terça-feira, os outros dois brasileiros do torneio entram em quadra, ambos contra tenistas espanhóis. Gustavo Kuerten encara Nicolas Almagro e Flávio Saretta joga com Albert Costa.