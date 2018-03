Ricardo Mello é eliminado em Roma Durou pouco a participação de Ricardo Mello no Masters Series de Roma. No primeiro jogo do torneio, nesta segunda-feira, o tenista brasileiro foi eliminado pelo eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1 hora e 16 minutos de partida. Agora, resta apenas um brasileiro na disputa do Masters Series de Roma. É Gustavo Kuerten, que estréia ainda nesta segunda-feira, por volta do meio-dia (horário de Brasília). Ele irá jogar contra o britânico Tim Henman.