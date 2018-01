Ricardo Mello é eliminado na estréia O tenista brasileiro Ricardo Mello foi eliminado nesta terça-feira na estréia no Torneio de Gstaad, na Suíça, ao ser derrotado pelo croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/2. O peruano Luis Horna, ao contrário foi bem e venceu o checo Tomas Zib também em dois sets, parciais de 7-6 (8) e 6-4. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, o argentino Gaston Gaudio eliminou o suíço George Bastl por 7-5 e 6-2. O espanhol Feliciano Lopez derrotou o russo Igor Andreev (7-5 e 6-3) e o armenio Sargis Sargsian nem precisou jogar dois sets. Seu adversário - o russo Nikolay Davydenko - abandonou a partida no início da segunda série por contusão, quando perdia por 1 game e 0. O russo havia vencido o primeiro set por 1-6.