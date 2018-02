Ricardo Mello é eliminado na estréia Ricardo Mello não passou da estréia do Torneio de Metz, na França. Nesta segunda-feira, o tenista brasileiro enfrentou o russo Nikolay Davydenko e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, resultado que o fará cair ainda mais no ranking mundial. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP, Ricardo Mello já perdeu 11 posições, passando a ocupar a 99ª colocação. Agora, com mais essa derrota, ele certamente deixará o grupo dos 100 melhores do mundo. E o Brasil não terá mais nenhum tenista entre os Top 100. Número 1 do Brasil, Ricardo Mello deixará o grupo dos 100 primeiros da ATP na próxima semana. O segundo melhor brasileiro no ranking mundial (lista de entradas) é Flávio Saretta, em 116º lugar atualmente. Já Gustavo Kuerten, que é tricampeão de Roland Garros mas ainda luta para recuperar a melhor forma, ocupa apenas a 297ª colocação. Depois de perder para Davydenko, que é o cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Metz, Ricardo Mello parte agora para novo desafio. Ele viaja para Viena, na Áustria, onde disputa competição a partir da próxima segunda-feira, também em quadra rápida. Mais resultados - Em outros jogos do Torneio de Metz, nesta segunda-feira, o argentino Agustin Calleri ganhou do chileno Nicolas Massu por duplo 7/5, o sueco Robin Soderling venceu o checo Tomas Zib por 7/6 (7/5) e 6/4 e o croata Ivan Ljubicic derrotou o argentino Jose Acasuso por 7/6 (7/2) e 6/3.