Ricardo Mello é eliminado no qualifying Número 1 do tênis brasileiro, Ricardo Mello não passou da primeira rodada do qualifying para o Masters Series de Madri, que começa na segunda-feira. Ele perdeu neste sábado para o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Como caiu bastante no ranking mundial, saindo do grupo dos 100 melhores - atualmente, está em 104º lugar na lista de entradas -, Ricardo Mello precisa disputar agora o qualifying para entrar na chave principal dos grandes torneios. Foi o que aconteceu dessa vez em Madri, onde ele foi eliminado logo na estréia. ?Não joguei bem. No segundo set ainda tive algumas chanes, mas Seppi mantev-se melhor no jogo e venceu?, admitiu o tenista brasileiro.