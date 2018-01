Ricardo Mello é esperança brasileira Cabeça-de-chave número 1 do torneio e 71º colocado do ranking mundal, Ricardo Mello é agora a única esperança de título para o Brasil no Aberto de São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Com mais uma vitória suada, como todas as que teve esta semana, ele superou nesta sexta-feira o também brasileiro Marcos Daniel, por 7/6 (7/3) e 6/3. A mesma sorte não teve o outro favorito brasileiro, Flávio Saretta. Vítima de uma contratura nas costas, ele teve de entregar seu jogo diante do argentino Edgardo Massa, depois de ter vencido o primeiro set (6/3). Sem suportar as dores, e com receio de comprometer a temporada que apenas começa, desistiu quando perdia a segunda parcial por 5/1. Já Tomas Behrend, brasileiro de nascimento e radicado na Alemanha, caiu diante do equatoriano Giovanni Lapentti, por 6/3 e 6/4. Neste sábado, pelas semifinais, a partir das 12 horas - a SporTV transmite ao vivo -, a torcida promete ser toda para Ricardo Mello, que vai desafiar justamente a revelação do torneio, o argentino Juan-Pablo Brzezecki. Antes, às 10 horas, jogam Edgardo Massa e o equatoriano Giovanni Lapentti.