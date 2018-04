Ricardo Mello e Júlio Silva avançam no quali do US Open

Os brasileiros Ricardo Mello e Júlio Silva estrearam com vitória no qualifying do US Open nesta quarta-feira. Eles se juntaram à Thomaz Bellucci e Daniel Silva e asseguraram vaga na segunda rodada do quarto e último Grand Slam do ano.

Mello venceu o russo Alexandre Kudryavtsev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O brasileiro não teve problemas para impor quatro quebras ao adversário e fechar o jogo após 1h10. Na segunda rodada, ele vai enfrentar o francês Adrian Mannarino.

Júlio Silva avançou rumo à chave principal da competição ao superar o britânico Daniel Evans por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 7/6 (7/0). Agora, o brasileiro terá pela frente o dominicano Victor Estrella.

A má notícia do dia foram as eliminações de Ricardo Hocevar e Caio Zampieri. Hocevar caiu diante do português Rui Machado, por duplo 6/4, enquanto Zampieri não resistiu ao alemão Dieter Kindlmann e perdeu por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2.