Ricardo Mello e Thiago Alves avançam em Bucaramanga

Para avançar na competição, Mello, número 142 do ranking, precisou superar o compatriota Marcelo Demoliner, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. "No segundo set, ele perdeu a intensidade. Me aproveitei disso para fechar com mais facilidade", contou Mello.

Nas quartas, ele terá pela frente o argentino Eduardo Schwank, 95.º do mundo e principal favorito ao título. Mello venceu o favorito Schwank no início do ano, na final do Aberto de São Paulo. "Espero fazer uma boa partida como a de São Paulo, em que joguei com bastante consistência e focado", disse o brasileiro.

Thiago Alves, por sua vez, superou o argentino Carlos Berlocq para chegar às quartas. Ele aplicou 2 sets a 0 no rival, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, enfrentará o vencedor do confronto entre o compatriota Júlio Silva e o segundo cabeça de chave, o chileno Nicolás Massu.

Ainda nesta quinta, Caio Zampieri não teve a mesma atuação que Mello e Alves e foi eliminado da competição. Ele foi derrotado pelo romeno Victor Crivoi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.