Ricardo Mello eliminado em Indianápolis O tenista brasileiro Ricardo Mello foi eliminado na estréia do Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos. Já na madrugada desta terça-feira, ele perdeu para o norte-americano Amer Delic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 7/5. Em outros resultados da primeira rodada do torneio, que distribui US$ 600 mil em prêmios, o sueco Thomas Enqvist derrotou o checo Jan Vacek por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3 e o norte-americano Eric Taino ganhou do seu compatriota Michael Chang por 3/6, 6/3 e 7/5.