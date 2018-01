Ricardo Mello está nas semifinais Ricardo Mello garantiu nesta sexta-feira vaga na semifinal do Aberto de São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, ele derrotou o também brasileiro Marcos Daniel por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Segundo melhor tenista do País e número 71 do ranking mundial, Ricardo Mello irá enfrentar neste sábado o argentino Juan-Pablo Brzezecki. ?Será mais um jogo disputado, mas acho que levo a vantagem de ter a torcida toda ao meu favor?, afirmou o brasileiro.