Ricardo Mello estréia amanhã em Miami Único brasileiro no Masters Series de Miami, Ricardo Mello estréia nesta quinta-feira na competição, ainda sem horário definido pela organização, diante do espanhol Santiago Ventura, número 74 do ranking mundial. Os dois tenistas já se enfrentaram recentemente nas quartas-de-final do Brasil Open, com vitória de Mello por 7-5 e 6-1. "O Ventura é um adversário bastante consistente de fundo de quadra, tem uma esquerda muito boa, mas costuma ser irregular", disse. "Preciso manter a concentração durante toda a partida para aproveitar as oportunidades."