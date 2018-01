Ricardo Mello estréia amanhã em Munique Depois de sofrer uma pequena queda no ranking mundial, passando do 54º para 55º lugar, Ricardo Mello estréia nesta terça-feira, por volta das 12 horas (horário de Brasília), no Torneio de Munique, na Alemanha. Mas o brasileiro terá um adversário duro já no seu primeiro jogo: enfrenta o alemão Rainer Schuettler, número 41 do ranking mundial e que já ocupou um lugar entre os top ten. "Vai ser um jogo difícil, com certeza", disse Ricardo Mello. "O Schuettler é bastante consistente no fundo de quadra e ainda vai ter o apoio da torcida."